كواليس الأغنية المصرية لناصيف زيتون

يحضر النجم ناصيف زيتون لأغنية جديدة ستكون باللهجة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخه الغنائي وتحمل اسم "خط احمر"، يقوم بتجهيزها هذه الفترة لطرحها قريبا.وعلمت "الدستور" أن الأغنية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهي كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع عمر صباغ.وحصد ناصيف زيتون، بأغنيته الجديدة "إنتِ وأنا"، أكثر من 4 مليون ونصف مشاهدة، وذلك خلال ما يقرب من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عادل رافوول، وألحان وسام بستناي، وتوزيع عمر صباغ.