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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفي موالي لأردوغان يحذر «العدالة والتنمية» من الانتخابات المقبلة

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:52 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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حذر رئيس تحرير صحيفة صباح التركية، محمد بارلاس، حزب العدالة والتنمية الحاكم، من دخوله إلى الانتخابات المقبلة 2023 في هذه الأجواء، خاصة بعد فشله في احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "بارلاس" في مقال له، اليوم الجمعة، أن طريقة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت سلبيا على الجماهير، قائلا "سيكون من الخطأ جدا أن تذهب إدارة حزب العدالة والتنمية إلى انتخابات عام 2023 في هذا الجو، بعبارة أخرى يجب أن تبدأ العودة إلى الوضع الطبيعي فورا، وأن تفتح الشركات والمطاعم وما إلى ذلك على الفور نحن نشهد أوقاتا مليئة بالأحداث المذهلة للغاية لا ينبغي تجاهلها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زعم في تصريحات سابقة أن حزبه العدالة والتنمية، سيفوز في الانتخابات المقبلة عام 2023، متوعدا المعارضة بالفوز بأغلبية ساحقة، يأتي ذلك بينما كشف استطلاع رأي تركي، أجري في يناير الحالي، عن تأييد نحو نصف الأتراك لإجراء انتخابات مبكرة، كذلك تراجع نسبة مؤيدي النظام الرئاسي إلى أقل من ثلث الشعب التركي.

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