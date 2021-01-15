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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بكين تعارض بشدة قرار واشنطن إضافة شركات صينية للقائمة السوداء

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
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أكدت الصين معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إضافة شركات صينية إلى القائمة السوداء، معتبرة أن واشنطن تقوم بممارسات تضييقية وتنمرية بحق الشركات الأجنبية عبر إساءة استخدام سلطة الدولة بذريعة حماية الأمن القومي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على قرار الإدارة الأمريكية إضافة 9 شركات صينية إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات "كوماك" Comac وشركة "شياومي" Xiaomi لتصنيع الهواتف المحمولة.

وقال جيان" إن هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ منافسة السوق، ولا تخدم مصالح أحد".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" ـفي تصريح اليوم الجمعة -"إنه لا يوجد أساس أو عدالة إجرائية للحكومة الأمريكية في وصفها لشركات التكنولوجيا المدنية مثل شياومي وكوماك بأنها شركات عسكرية صينية شيوعية".

وأضاف فنغ أن الخطوة الأمريكية تنتهك القواعد الأساسية لاقتصاد السوق، وتضر بنظام سوق المال الدولي، داعيا الجانب الأمريكي إلى إلغاء القرار وتهيئة مناخ جيد للتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات في البلدين.

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