بعد تجديده.. افتتاح مسجد الشبان ببنها

افتتحت وزارة ومديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد الشبان ببنها بعد تجديده بحضور مصطفي عبدالحميد فرج، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان والممثل القانوني.وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد نصار، مدير المكتب الفني بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف، وتناولت خطبة الجمعة فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي، وقال خطيب الجمعة إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة ولها فضل كبير في إرساء مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع وجزء منها يمثل الصدقات التي تطهر النفس وتقي الانسان وتمحو السيئات، وجاء ذكرها بعد الصلاة لأهميتها فهي تقيم المجتمع علي أسس من التراحم، ففضلها كبير ولا تجوز الصلاة بدون زكاة حتي تكتمل صلاة المسلمين.وأضاف أن الزكاة هي شكر عملي لله علي نعمه أفضاله، مشيرًا إلى أن بناء وعمارة المساجد من أهم أعمال الخير، حيث إن المسجد هو اجتماع للمسلمين في السلم والحرب ونشر رسالة الله للعالمين.وشدد خطيب الجمعة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ما تشهده البلاد من ظروف خاصة، مؤكدًا أن المساجد يجب أن أكون أول مكان تنطلق منه دعوات الالتزام، والحفاظ علي الأرواح وللوقاية من الوباء.