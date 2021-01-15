التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي ينعش الأسواق بالوادي الجديد

تصدرت مشروعات الثروة السمكية بمحافظة الوادي الجديد، المشهد خلال الأشهر الماضية، بعد تنفيذ مزارع للاستزراع السمكي وتغطية الأسواق بالأنواع المختلفة من الأسماك أشهرها البلطي والبوري، والتي أنتجها شباب المحافظة.وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ أكثر من 10 مزارع للاستزراع السمكي بمختلف مراكز المحافظة وتعتبر هذه المزارع ركيزة أساسية لدعم بدائل اللحوم بالمحافظة، وتوفير الأسماك بصفة دائمة، حيث نفذت المحافظة بعس المزارع السمكية مثل مزرعة الشركة 55 بمركز الخارجة، والتي تنتج 16 طنًا سنويًا من الأسماك البلطي، والتي أقيمت على مساحة 900 متر.وأضاف أن تم تنفيذ مشروع الثروة السمكية بقرية القلمون بمركز الداخلة، على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومشروع استزراع سمكى بقرية الموشية، ومشروع الاستزراع السمني بقرية الموعوب على مساحة 15 فدانًا، ومشروع الاستزراع السمكي بقرية الهنداوي، والذي إنتاج أول باكورة وبيعها في الأسواق، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، والذي أكد خلال حضورة أن هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الأسماك بالقرية والقرى المجاورة لها.وأوضح محافظ الوادي الجديد، فى أن التوسع فى مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة، يهدف الى توفير أسماك طازجة بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة كمنتج محلي نظيف وآمن ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة طوال العام، والعمل على القضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعي، والتي تهدد القرى والزراعات طول فصل الشتاء خاصة بواحة الداخلة، بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب.