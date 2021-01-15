رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي ينعش الأسواق بالوادي الجديد

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
تصدرت مشروعات الثروة السمكية بمحافظة الوادي الجديد، المشهد خلال الأشهر الماضية، بعد تنفيذ مزارع للاستزراع السمكي وتغطية الأسواق بالأنواع المختلفة من الأسماك أشهرها البلطي والبوري، والتي أنتجها شباب المحافظة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ أكثر من 10 مزارع للاستزراع السمكي بمختلف مراكز المحافظة وتعتبر هذه المزارع ركيزة أساسية لدعم بدائل اللحوم بالمحافظة، وتوفير الأسماك بصفة دائمة، حيث نفذت المحافظة بعس المزارع السمكية مثل مزرعة الشركة 55 بمركز الخارجة، والتي تنتج 16 طنًا سنويًا من الأسماك البلطي، والتي أقيمت على مساحة 900 متر.

وأضاف أن تم تنفيذ مشروع الثروة السمكية بقرية القلمون بمركز الداخلة، على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومشروع استزراع سمكى بقرية الموشية، ومشروع الاستزراع السمني بقرية الموعوب على مساحة 15 فدانًا، ومشروع الاستزراع السمكي بقرية الهنداوي، والذي إنتاج أول باكورة وبيعها في الأسواق، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، والذي أكد خلال حضورة أن هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الأسماك بالقرية والقرى المجاورة لها.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، فى أن التوسع فى مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة، يهدف الى توفير أسماك طازجة بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة كمنتج محلي نظيف وآمن ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة طوال العام، والعمل على القضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعي، والتي تهدد القرى والزراعات طول فصل الشتاء خاصة بواحة الداخلة، بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب.  

موضوعات متعلقة

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر

معرض كتب لإصدارات قصور الثقافة بالفيوم

أشرف منصور: عصر التنوير أعطى الأولوية للعقل