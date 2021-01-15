بعد تهديدات حزب أردوغان.. مجهولون يعتدون على نائب داود أوغلو

تعرض نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ، اليوم الجمعة، لاعتداء من قبل مجهولين أتراك بالبنادق والعصي أمام منزله في العاصمة التركية أنقرة.وتعرض "أوزداغ" لهجوم بالعصي والبنادق أثناء ركوبه لسيارته، فيما أعرب رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو عن شعوره بالأسف تجاه الحادث، وفقا لموقع "جمهورييت".يأتي ذلك علي خلفية، تصريح نائب رئيس الإدارات المحلية لحزب المستقبل التركي المعارض، دوغان دمير، وقوله إن جميع أعضاء الحزب، بمن فيهم رئيس الحزب أحمد داود أوغلو، قد تعرضوا للتهديد والابتزاز من قبل نظام العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.