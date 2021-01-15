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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:47 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوما تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 108 آلاف و17 إصابة.

وأضاف المركز في بيان أورده موقع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه تم تسجيل 823 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 85 ألفا و68 حالة، فيما تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1651 حالة.

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