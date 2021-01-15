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القبلة

توقيع بروتوكول تعاون بين «الأوقاف» وجامعة أسوان لتدريب الأئمة

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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وقع الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الجمعة، في حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ويأتي ذلك لتعزيز التعاون وبين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، في العديد من المجالات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

وتضمن بروتوكول التعاون عقد دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب، بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام، إضافة إلى تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وقع بروتوكول مع جامعة عين شمس، وجامعة الأزهر الشريف، قائلا:" إن هذه البروتوكولات تهدف إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات".

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