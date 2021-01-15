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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «أوقاف أسوان» بعد افتتاح «الهادي»: وصلنا لـ21 مسجدا في 3 أشهر

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:45 م
اللواء حازم عزت
اللواء حازم عزت
أسوان_إسراء توفيق
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افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان نيابة عن المحافظ، اليوم الجمعة، وقيادات مديرية أوقاف أسوان، مسجد الهادي بمنطقة الشلال.

ويقع مسجد الهادي على مساحة ٣١٣ مترًا، ويأتي  ذلك ضمن افتتاحات وزاره الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وإعمار بيوت الله.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن بعد أفتتاح مسجد الهادي وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ21 مسجدًا، على مدار 3 أشهر.

وأوضح عزت انه تم افتتاح المسجد مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات لكل مصلي.

ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفال محافظة أسوان بعيدها القومي بمناسبة مع ذكرى اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على افتتاح السد العالي في عام 197‪1

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