نيويورك تايمز: نشطاء يمينيين تلقوا تمويلا قبل اقتحام الكونجرس

كشف مصدر مطلع عن إجراء السلطات الفيدرالية الأمريكية، تحقيقا في تلقي نشطاء يمينيين متطرفين تحويلات مالية بالعملة الرقمية "بيتكوين"، قبل الهجوم على مبنى الكابيتول، الأسبوع الماضي.وأفادت نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن أجزاء من تحقيق نشرته شركة بيانات العملة المشفرة شيناليسيز، بقيام شخص مقيم في فرنسا بإرسال عملات بيتكوين بقيمة نحو 500 ألف دولار إلى عدة نشطاء يمينيين متطرفين في أوائل ديسمبر الماضي، وتبحث السلطات في ما إذا كانت هذه الأموال مرتبطة بالهجوم الذي قام به أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس.وذهب نصف هذه الأموال 250 ألف دولار، إلى محفظة بيتكوين يملكها نك فوينتيس، وهو شخص متطرف شارك في اقتحام "الكابيتول"، ودعا إلى العنف قبل الحدث، وفقا لتحقيق شركة "شيناليسيز".فيما ذهبت باقي الأموال إلى شبكة التواصل الاجتماعي اليمينية "غاب"، وموقع النازيين الجدد "ديلي ستورمر"، وأشار التحقيق إلى أن المتبرع يبدو أنه مبرمج فرنسي لديه تعاطف واضح مع اليمين المتطرف.وأقامت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 80 دعوى جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونجرس.