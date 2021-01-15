وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيرته الكينية العلاقات الثنائية

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم مع مع نظيرته الكينية رايشيل أومامو العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال زيارته الحالية لنيروبي.وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الجمعة، إن الوزيرين أجريا مراجعة معمقة للعلاقات الثنائية وبحثا سبل ووسائل تعزيزها، ورحبا بشكل خاص بجودة العلاقات السياسية التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على زيادة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، ووضع الآليات اللازمة لجعلها تتناسب مع العلاقات السياسية الممتازة.وأشار البيان إلى أن الجانبين سجلا تقارب المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفق احترام مبادئ القانون الدولي والتسوية السلمية للأزمات والصراعات، كما استعرضا آخر المستجدات من بؤر التوتر الرئيسية في القارة الأفريقية، بما في ذلك الأوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي ومنطقة الساحل ووسط أفريقيا والقرن الأفريقي.وقدم بوقدوم التهنئة لنظيرته الكينية على دور بلادها إقليميا وإفريقيا، وتمنى لها التوفيق بعد انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مع التأكيد على دعم الجزائر في هذا المسعى الهادف إلى دعم التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في السلام والاستقرار.