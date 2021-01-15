ماذا بعد إدراج واشنطن حركة «حسم» الإخوانية على قائمة الإرهاب العالمي؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إدراج عدد من التنظيمات الموالية لجماعة "الإخوان" بمصر ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة.وأوضحت الوزارة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي، أنه تم تصنيف حركة "سواعد مصر" المعروفة باسم "حسم"، والقريبة من جماعة الإخوان الإرهابية، كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بالإضافة إلى تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم داعش والمؤيد أيضا للجماعة.وبحسب البيان، عززت وزارة الخارجية الأمريكية من العقوبات المفروضة على حركة "حسم" وصنفتها كمنظمة إرهابية أجنبية، لأنها تشكل خطرا كبيرا من حيث ارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بعد أن تبنى التنظيم عددًا من التفجيرات الدموية منذ ظهوره في عام 2014، وعلى مدار السنوات الماضية في مناطق مختلفة بالبلادوشمل التصنيف أيضًا شخصيات مرتبطة بتنظيم "حسم" هم كل من علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة "حسم" وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حاليًا، كما تم إدراج يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيي موسى، العضو البارز أيضًا في التنظيم الإرهابي، ويتواجد أيضا في تركيا.ولفت بيان "الخارجية الأمريكية"، إلى أن هذه الإدراجات تسعى إلى حرمان حركة "حسم" وقيادتها من الموارد اللازمة للتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها، وتشتمل نتائج عملية الإدراج هذه من بين نتائج أخرى على تجميد كافة ممتلكات حسم وموسى والسماحي، فضلا عن حظر تعامل الأمريكيين مع الحركة وقيادتها باعتبارهم عناصر إرهابية.وتابع البيان أن تصنيف حركة "حسم" كتنظيم إرهابي يهدف أيضا إلى " تجميد كافة ممتلكات حسم وموسى والسماحي ومصالحهم في الممتلكات الواقعة في الولايات المتحدة أو التي تندرج ضمنها أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها مواطنون أمريكيون، كما يحظر على الأمريكيين الدخول في أي معاملات معهم بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يعد توفير الدعم المادي أو الموارد عن علم لحركة حسم أو محاولة توفيرها أو التواطؤ لتوفيرها جرما اتحاديا لكونها مدرجة كمنظمة إرهابية أجنبية."ووصف البيان حركة "حسم" بأنها جماعة إرهابية نشطة في مصر، أنشئت في عام 2015، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصًا ضد الشرطة المصرية، مشيرا إلى أن بعض قادة الحركة مرتبطين في السابق بجماعة الإخوان.وواصل البيان: أعلنت حركة حسم مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال المفتي الجمهورية السابق علي جمعة، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم 30 سبتمبر 2017 على سفارة ميانمار في القاهرة، وفي أغسطس 2019، قامت الحركة بتفجير سيارة مفخخة قوية خارج مستشفى في القاهرة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.وعن قيادات الحركة، قالت الخارجية الأمريكية أن المسؤول الأول عن تنظيم "حسم" هو علاء علي محمد، الملقب بعلاء السماحي، وهو مقيم في تركيا، ولعب دورا كبيرا في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتحديد أهداف الحركة، إلى جانب إدارته للجوانب المالية وتوزيع الأموال في صفوف الحركة، إلى جانب زعيم الحركة يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيي موسى، والمتمركز في تركيا أيضا، وكلاهما لهما مرتبطان بجماعة الإخوان في مصر.وتتبع "حسم" إداريا وماليا لجماعة الإخوان جناح القيادي محمد كمال، الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة المصرية وعمليات "حسم" تتم في المحافظات وليس سيناء، إلى جانب شن هجمات على الكمائن في القاهرة والجيزة من أجل إثبات التواجد، وإرباك أجهزة الأمن، حيث أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وهجمات على كمائن في مصر، واعترفوا بتخطيطهم للقيام بجرائم إرهابية لحساب جماعة الإخوان.ووفق اعترافات المجموعة المؤسسة للحركة أمام أجهزة الأمن، فإن الحركة شاركت في محاولة اغتيال النائب العام المساعد بالإضافة لقتل ضباط شرطة، وسعت الحركة إلى توثيق عملياتها بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل، بحسب ما نشرته موقع "العربية".وتضم الحركة خلايا عنقودية ترتبط ببعضها تنظيميا، لكن تم القبض على المئات من أعضائها وأحيل 304 متهمين من عناصرها إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال.واختتم بيان الخارجية الأمريكية بانه "بموجب عمليات الإدراج، يتم إخطار الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي بأن حركة حسم وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما تزالان منظمتين إرهابيتين. وتقوم عمليات الإدراج على لوائح الإرهاب بفضح الكيانات والأفراد وعزلهم ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، كما يمكن أن تساند أنشطة إنفاذ القانون التي تتولاها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى".