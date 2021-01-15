هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

وقع هبوط أرضي مفاجئ بالطريق الرئيسى لترعة قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط صباح اليوم الجمعة، ما تسبب في سقوط جزء من مقطورة بحفرة بالطريق، وذلك دون حدوث إصابات.تجمهر الأهالي في محاولة لإخراج السيارة وتم إخطار الوحدة المحلية لمحاولة رفع السيارة وتعطيل حركة المرور على الطريق لحين رفع السيارة.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.