المجلس الأوروبي يدعو ممثليه إلى تسهيل التقارب بين مصر وتركيا

دعا المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الحكومات الأوروبية؛ إلى العمل على تسهيل التقارب بين مصر وتركيا، ودعم المحادثات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى إن ذلك يعد خطوة جيدة من شأنها إحراز تقدم نحو هدف أوروبا الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ولفت المجلس، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني الخميس، إلى أنه على مدى العقد الماضي، أدى التنافس الشديد بين مصر وتركيا؛ إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أنه قد يكون لدى البلدين الآن فرصة وجيزة لتخفيف التوترات بينهما، وذلك بالنظر إلى الهدنة الحالية في ليبيا والتخفيف الأخير للتوترات في شرق البحر المتوسط.وأضاف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، "يجب على الدول الأوروبية أن تسعى بنشاط إلى تشجيع القاهرة وأنقرة على الانخراط في نقاش أوسع حول القضايا الإقليمية، في محاولة لدفع المفاوضات بشأن الأزمات في ليبيا وشرق البحر المتوسط، والتي تهدد بشكل مباشر مصالح أوروبا".وأوضح أن "العلاقة المتوترة بين مصر وتركيا سببها دعم الأخيرة لجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة"، مشيرًا إلى الفترة التي حكم فيها الإخوان مصر بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي والذي تم الإطاحة به في ثورة يونيو 2013، حيث انحازت أنقرة للاخوان ودعمتها بكل الطرق، وكان لهذا الدعم آثار مدمرة للغاية في المنطقة، وتمثل في إثارة فتيل الحرب الأهلية في ليبيا، بينما انضمت القاهرة إلى تحالف تقوده السعودية والإمارات بهدف مواجهة التهديد المتزايد لجماعات الإسلام السياسي.وتابع التقرير، أنه "بينما قد تنظر بعض العواصم الأوروبية - مثل باريس وأثينا - إلى القاهرة كحليف أساسي في مواجهاتها مع أنقرة، يجب أن تتطلع أوروبا تعزيز سعي الحكومة التركي الخفي لتوطيد علاقة أنقرة بمنافسيها، والذي ظهر في تلميحات أردوغان وتصريحاته في الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أن تلك الخطوة من شانها أن تساعد أوروبا في تحقيق الاستقرار في المنطقة".وذكر تقرير المجلس الأوروبي، أن الوقت الحالي يتيح فرصة كبيرة لكل من مصر وتركيا للتفاوض بشأن خلافاتهما في المنطقة، لا سيما وأن أنقرة تشهد تدهورا حادا في اقتصادها المحلي وتخاطر بالتوسع المفرط في سوريا وناغورنو كاراباخ وشرق البحر المتوسط وليبيا، وهو ما جعلها مستعدة لتقديم التنازلات، مضيفا "تركيا الآن أكثر استعدادًا للتفاوض مما كانت عليه من قبل".ونوه بأن التطورات التي تشهدها ليبيا حاليًا، وإحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن الصراع الليبي؛ من الممكن أن يمثل فرصة للتقارب بين القاهرة وأنقرة، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية من الممكن أن تلعب دورًا فعالًا في تسهيل هذا التقارب فضلا عن تحسين احتمالات خفض التصعيد في شرق البحر المتوسط والمنطقة الأوسع، وتشجيع تركيا ومنافسيها على التفاوض والوصول إلى حلول وسط بشأن قضايا الغاز.وواصل المجلس: "على سبيل المثال، قد تكون القاهرة على استعداد لاستخدام المصانع المصرية لمعالجة الغاز المستخرج من الامتيازات التركية في المياه الليبية، مقابل السماح لأنقرة بنقل بعض هذا الغاز إلى تركيا".ويرى المجلس أن التوترات التركية المصرية تعتبر توترات جيوسياسية وليست اقتصادي، وهو ما يحفز الجانبين على التوصل إلى اتفاق عملي بشأن النزاعات الأوسع نطاقًا، وذلك من خلال معالجة المخاوف التركية بشأن استبعادها المحتمل من المنطقة.ودعا المجلس إيطاليا على وجه الخصوص لأن تأخذ زمام المبادرة، وذلك بالنظر إلى أن لديها علاقات قوية مع مصر وتركيا، وأنها تشارك في التعاون في مجال الطاقة مع كلا البلدين، داعيا روما إلى العمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا من أجال أن تشجع مصر وتركيا على التفاوض مع بعضهما البعض.واستطرد التقرير "يمكن أن تكون هذه المبادرة بمثابة منصة لمعالجة الخلافات التركية المصرية في شرق البحر المتوسط، وفي نهاية المطاف، يمكن أن تخلق مساحة للمحادثات بين العواصم الأوروبية وأنقرة حول كيفية إصلاح علاقتهما".وأشار المجلس في ختام تقريره إلى أن تخفيف التوترات المصرية- التركية من شأنه أن يخدم مصالح أوروبا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، موضحًا هذا التقدم لن يتم إلا من خلال الإرادة السياسية للقاهرة، وأن الأوروبيين ييمكنهم دعم تلك الجهود والأستفادة من علاقاتهم الدبلوماسية والاقتصادية القوية مع مصر وتركيا.