المركز القومي يقيم ورشة « أ- ب سينما» غدا

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، أعمال ورشة "أ - ب" سينما عن (كيفية صناعة الفيلم) بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة وذلك في الفترة من 16 وحتي 21 يناير الجاري.تقام الورشة علي مدار 5 أيام بنادي الياسمين 3 بطريق مصر الإسماعيلية، وتتضمن الورشة تدريب 10 متدربين للفئة العمرية 16 سنة فيما فوق، يقوم فيها المتدربين بعمل فيلم نتاج الورشة يعرض في ختام الفعاليات.تشرف علي الورشة فنيا المونتيرة منار حسني، مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، وتشرف عليها إداريا أمل عبد المجيد، ويشارك بالورشة كل من السيناريست محمود خليل، ومدير التصوير مصطفي نبيل، وهندسة الصوت مها الجندي، ومونتاج غادة سراج، وإخراج مارمينا، وإنتاج هاني مهدي.تقام الفعاليات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ علي أقصي درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.