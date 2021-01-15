«التعاون الإسلامي» يدين إطلاق الحوثيين 3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق الحوثيين ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وأكد العثيمين، في بيان له اليوم، تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي يمارسها الحوثيون بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.وأوضح العميد المالكي، أن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل الحوثيين من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها وتدميرها.