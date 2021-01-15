أمريكا ترفض التراجع عن تصنيف الحوثي «منظمة إرهابية»

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية"، وأعلنت تمسكها بقرارها مع وضع آليات تخفف من تأثير هذا التصنيف على الوضع الإنساني باليمن.وقال ريتشارد ميلس مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية إن بلاده اطلعت على التحذيرات المتعلقة بالتداعيات الإنسانية لقرارها بشأن جماعة الحوثي وسوف تتخذ إجراءات لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن.وأضاف: "نعتقد أن هذه الخطوة هي الحركة الصحيحة التي يجب اتباعها لإرسال الإشارة الصحيحة إذا أردنا للمسار السياسي أن يتقدم إلى الأمام"، مشددا على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.وأكد ميلس اتخاذ واشنطن لإجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة.كان العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة طالبوا واشنطن بالتراجع عن قرارها الذي من شأنه، برأيهم، أن يؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في اليمن، بما في ذلك إمكانية وقوع مجاعة غير مسبوقة.