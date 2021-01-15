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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إصدار طابع بريد يحمل اسم محطة بنبان في العيد القومي لأسوان

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:35 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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تحتفل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء بالعيد القومي لمحافظة أسوان بإنشاء وتشغيل محطة بنبان، وذلك بإصدار طابع بريد لمحافظة أسوان يحمل اسم محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وتتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر بالتهنئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان وشعب المحافظة الكريم بمناسبة مرور ٥٠ عام على إنشاء السد العالي.

ومن جانبه، بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة بهذه المناسبة، مقدمًا أخلص التهانى وأطيب التمنيات لمحافظ أسوان وأبناء المحافظة بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية.

بمناسبة اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى عام 1971 والذى يواكب ذكرى عيد أسوان القومى وفى ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى رافقه خلالها المهندس حسين جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

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