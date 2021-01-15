بعد إقرار لائحة قانون الجمعيات
«التضامن»: بدء توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية خلال عام
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:46 م
ولاء جمالطباعة
قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، رئيس مؤسسة الحج والعمرة، إنه بعد نشر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية بالجريدة الرسمية، ستبدأ كل جمعية أو مؤسسة أهلية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من لائحة صدور القانون، وإذا لم توفق أوضاعها سيرفع الأمر للقضاء الذي له سلطة الحل، مؤكدًا أن هذا فى إطار تفعيل القانون.
وأضاف «عبدالموجود»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قانون 149 لسنة 2019 أول قانون حدث عليه حوار مجتمعي، حيث صدر في ضوء رغبة من المجتمع الأهلي بوجود قانون يواكب التطور الذي حدث للعمل الأهلي، موضحًا أن اللائحة تنص على أن يكون تأسيس الجمعيات بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة الفرعية المختصة على النموذج المعد لذلك، مستوفيًا جميع المستندات المنصوص عليها.
كما تنص اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات بمقر الوزارة المختصة تقيد فيها جميع مؤسسات العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
وفيما يخص التبرعات في اللائحة التنفيذية، أكد أنه سيتم إلغاء التبرعات النقدية "سواء من خلال الطوابع أو الصناديق" وستكون من خلال البنوك" فى ظل السياسات النقدية الجديدة والتحول الرقمي والشمول المالي" وهو ما راعته الوزارة عند إعداد مسودة اللائحة لحماية الجمعيات والمتبرع، فضلاً عن أن الوزارة تراقب على الصرف من الحساب، وبالتالي ستكون المنظومة أكثر إحكامًا وانضباطًا للطرفين.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الخطوات التي يجب اتباعها حاليًا، هى اتجاه كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ عددهم 57 ألف جمعية ومنهم 700 تحصل علي تمويل أجنبي بمصر، بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن القانون سيحل مشكلات الجمعيات التي تتلقي تمويلاً من الخارج، حيث يحق للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر بتوفيق أوضاعها بعد بموافقة الخارجية والتضامن.
وأضاف أنه من المميزات التي ستحصل عليها الجمعيات، وفقًا للائحة هى التوسع في عمل المشروعات والإعفاء من الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب العقارية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002.
وأضاف «عبدالموجود»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قانون 149 لسنة 2019 أول قانون حدث عليه حوار مجتمعي، حيث صدر في ضوء رغبة من المجتمع الأهلي بوجود قانون يواكب التطور الذي حدث للعمل الأهلي، موضحًا أن اللائحة تنص على أن يكون تأسيس الجمعيات بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة الفرعية المختصة على النموذج المعد لذلك، مستوفيًا جميع المستندات المنصوص عليها.
كما تنص اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات بمقر الوزارة المختصة تقيد فيها جميع مؤسسات العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
وفيما يخص التبرعات في اللائحة التنفيذية، أكد أنه سيتم إلغاء التبرعات النقدية "سواء من خلال الطوابع أو الصناديق" وستكون من خلال البنوك" فى ظل السياسات النقدية الجديدة والتحول الرقمي والشمول المالي" وهو ما راعته الوزارة عند إعداد مسودة اللائحة لحماية الجمعيات والمتبرع، فضلاً عن أن الوزارة تراقب على الصرف من الحساب، وبالتالي ستكون المنظومة أكثر إحكامًا وانضباطًا للطرفين.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الخطوات التي يجب اتباعها حاليًا، هى اتجاه كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ عددهم 57 ألف جمعية ومنهم 700 تحصل علي تمويل أجنبي بمصر، بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن القانون سيحل مشكلات الجمعيات التي تتلقي تمويلاً من الخارج، حيث يحق للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر بتوفيق أوضاعها بعد بموافقة الخارجية والتضامن.
وأضاف أنه من المميزات التي ستحصل عليها الجمعيات، وفقًا للائحة هى التوسع في عمل المشروعات والإعفاء من الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب العقارية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002.