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مصر

بعد إقرار لائحة قانون الجمعيات

«التضامن»: بدء توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية خلال عام

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:46 م
أيمن عبد الموجود
أيمن عبد الموجود
ولاء جمال
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قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، رئيس مؤسسة الحج والعمرة، إنه بعد نشر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية بالجريدة الرسمية، ستبدأ كل جمعية أو مؤسسة أهلية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من لائحة صدور القانون، وإذا لم توفق أوضاعها سيرفع الأمر للقضاء الذي له سلطة الحل، مؤكدًا أن هذا فى إطار تفعيل القانون.

وأضاف «عبدالموجود»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قانون 149 لسنة 2019 أول قانون حدث عليه حوار مجتمعي، حيث صدر في ضوء رغبة من المجتمع الأهلي بوجود قانون يواكب التطور الذي حدث للعمل الأهلي، موضحًا أن اللائحة تنص على أن يكون تأسيس الجمعيات بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة الفرعية المختصة على النموذج المعد لذلك، مستوفيًا جميع المستندات المنصوص عليها.

كما تنص اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات بمقر الوزارة المختصة تقيد فيها جميع مؤسسات العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.

وفيما يخص التبرعات في اللائحة التنفيذية، أكد أنه سيتم إلغاء التبرعات النقدية "سواء من خلال الطوابع أو الصناديق" وستكون من خلال البنوك" فى ظل السياسات النقدية الجديدة والتحول الرقمي والشمول المالي" وهو ما راعته الوزارة عند إعداد مسودة اللائحة لحماية الجمعيات والمتبرع، فضلاً عن أن الوزارة تراقب على الصرف من الحساب، وبالتالي ستكون المنظومة أكثر إحكامًا وانضباطًا للطرفين.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الخطوات التي يجب اتباعها حاليًا، هى اتجاه كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ عددهم 57 ألف جمعية ومنهم 700 تحصل علي تمويل أجنبي بمصر، بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن القانون سيحل مشكلات الجمعيات التي تتلقي تمويلاً من الخارج، حيث يحق للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر بتوفيق أوضاعها بعد بموافقة الخارجية والتضامن.

وأضاف أنه من المميزات التي ستحصل عليها الجمعيات، وفقًا للائحة هى التوسع في عمل المشروعات والإعفاء من الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب العقارية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002.

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