لشبونة تنتقد قرار لندن حظر دخول المسافرين من جميع دول أمريكا الجنوبية والبرتغال

انتقد وزير الخارجية البرتغالي "أوجستو سانتوس سيلفا" قرار المملكة المتحدة بحظر دخول المسافرين من جميع دول أمريكا الجنوبية والبرتغال بسبب مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في البرازيل، واصفا إياه بأنه "غير منطقي".وقال سيلفا حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - إنه ليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في البرازيل، منتشرة في البرتغال.وكان وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" قد أعلن أنه سيتم منع هبوط الطائرات القادمة من أوروجواي وباراجواي والأرجنتين وبوليفيا وبيرو وكولومبيا والبرازيل وتشيلي وغينيا الفرنسية وسورينام، بالإضافة إلى البرتغال نظرا لعلاقات السفر القوية مع البرازيل.