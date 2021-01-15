مارسيل سمير: نواب تنسيقية الشباب سيقدمون نموذجًا جديدًا للعمل البرلماني

أكدت مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين عن حزب التجمع، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن فوز عدد من شباب وشبات التنسيقية انطلاقة جديدة للتمكين الحقيقي لجيل كامل من الشباب، وامتاز تمثيل التنسيقية بالتنوع في الكفاءات وحرصت التنسيقية على تمثيل التيارات السياسية من أحزاب التجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد، والمؤتمر وإرادة جيل وشباب سياسين أصحاب التخصصات المتنوعة، قائلة: "قدمت التنسيقية نموذجا واضحا لتنوعها ودعمها للحياة الحزبية".وأضافت مارسيل لـ"الدستور"، نلاحظ حرص التنسيقية الدائم علي تمثيل لائق للمرأة واضح في ترشيحاتها، سيقدم نواب التنسيقية نموذجا جديدا للعمل البرلماني تحت قبة المجلس بشعارها برلمان بمفهوم جديد.وأشارت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي قاطرة النمو الاقتصادي، وعلى المستوى الدولي هناك فرص متعددة لأصحاب تلك المشروعات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من مبادرات وتسهيلات ستحدث انتعاش ونهضة حقيقة لأصحاب تلك المشروعات، لذلك سيكون التركيز على خلق فرص أمام أصحاب تلك المشروعات هو الأولوية خلال عملي باللجنة، بالإضافة إلى أننا في التنسيقية من خلال لجانها المتخصصة سنساهم في تقديم وعرض مقترحات وجهات نظر متنوعة من خلال اللجان التي ستشارك فيها.