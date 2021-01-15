«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "شقائق الرجال شريكات البناء" وتحدث محمد أحمد عن النساء شركاء الرجال ودور المرأة مع الرجل، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقي قصائد "رحلة، إليها، عيناها"، إلى جانب تنفيذ ورشة أشغال يدوية عمل بوكية ورد وزهور البيئة نفذها حسن رفاعي باستخدام الصدف والخوص، بالإضافة إلى ورشة حكي قصة "طرائف ونوادر العرب" وتحدثت سلوى جودة عن طرائف ونوادر العرب وحكايات العرب.عقد قصر ثقافة الأقصر عدد من المحاضرات الثقافية منها محاضرة بعنوان "دور المؤسسات الثقافية فى دعم ذوى الإحتياجات الخاصة" وأوضحت د. علا على مفهوم المؤسسة الثقافية وأنواع المؤسسات الثقافية داخل المجتمعات والأهداف التنموية والخدمية للمؤسسات الثقافية ونوع الخدمات المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة داخل المؤسسات الثقافية، بجانب محاضرة بعنوان "مراحل النمو عند الأطفال" وتحدثت كريمة التهامى عن مجالات النمو المختلفة "الحركي، الإجتماعي، اللغوي، المعرفي" والرعاية الذاتية والإستقلالية، ومحاضرة عن الأديب محمود عباس العقاد وأوضح د. صلاح أبو الحسن التعريف بالعقاد ونشأته ومولده وتعليمه والعقاد بين الأقصر وأسوان وسفره الي القاهرة وجهود العقاد الأدبية والسياسية ومؤلفاته ووفاته، بينما أعدت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي بعنوان "الأخوة الثلاثة" وتحدثت سعاد عباس عن الأتحاد والذكاء.نظمت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامي وألقي قصيدة بعنوان "عيد الميلاد المجيد"، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "غزوة بدر" وتحدثت حجاجية خيري عن أسباب الغزوة ونتائجها وعن تاريخها والأحداث التي جرت قبل وأثناء وبعد الغزوة، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة "هاجرت العصافير" أداء سارة عبد الوهاب محمد، كما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة حكى قصة "الأخوة الثلاثة" سردتها سعاد عباس.أعد قصر ثقافة اسنا ورشة فنون تشكيلية عمل زينة أعياد الميلاد المجيد للمدربة رشا عبد الحميد، كما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية "غلاف كتاب" للمدرب حسن محمد بغدادى، بينما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بإستخدام ألوان الفلوماستر تنفيذ أسماء عبد السلام.