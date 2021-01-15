أكثر من 146 ألف إصابة بـ«كورونا» فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 164 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و32 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 146885 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12558 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1311760 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3204 حالات.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 246 حالة حتى الآن، فيما سجلت 174 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 143435 حالة.