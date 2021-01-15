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محافظات

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:30 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللوء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ خطة لتحويل خطوط الكهرباء الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وذلك في إطار خطة الحكومة لتنمية الصعيد والنهوض بالقرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030م.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جار استبدال أسلاك الجهد المتوسط التي تمثل خطورة على المواطنين وتحويلها إلى كابلات أرضية بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بهدف تحسين مستوى الخدمة وكذلك الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

ووجه رئيس المركز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الهندسة المختصة وإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمني المحدد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته.

وأوضح خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم إنه بناءا على تعليمات محافظ أسيوط بمتابعة كافة المشروعات الجارى العمل بها بدائرة المركز تم متابعة تنفيذ خطة استبدال خطوط الكهرباء الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقرية العزايزة بطول 1.100 كم لرفع مستوى الأداء والحفاظ على سلامة المواطنين لافتا إلى التنسيق مع هندسة الكهرباء بالمركز لمتابعة الأعمال واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ مع مراعاة الدقة وسرعة التنفيذ وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

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