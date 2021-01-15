تسليم ألفي جرعة من لقاح «فايزر» للقبارصة الأتراك خلال أيام

أعلنت مصادر قبرصية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم تسليم ألفي جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا من تلك التي تم تخصيصها من الاتحاد الأوروبي لجمهورية قبرص إلى القبارصة الأتراك خلال الأيام المقبلة.ووفقًا لمصادر وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، فإن رئيسي اللجنة المشتركة للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك المعنية بالصحة سيناقشان مسألة تسليم اللقاحات، حيث تم الانتهاء من الاستعدادات التقنية والإجراءات المتعلقة بالسلامة الصحية والتخزين والتنفيذ المطلوب من قبل الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية.وأشارت المصادر نفسها، إلى أن مسؤولًا من شركة فايزر، زار قبرص مؤخرًا وتوجه إلى المناطق المحتلة، حيث تم تدريب الموظفين الذين سيقومون بإعطاء التطعيمات للقبارصة الأتراك من خلال اللجنة الفنية.ومن المقرر أن تصدر وزارة الصحة في الجمهورية القبرصية بيانًا صحفيًا باللغة التركية في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، حول عملية التقدم للتسجيل للحصول على التطعيم للقبارصة الأتراك من مواطني جمهورية قبرص الذين يحق لهم أخذ اللقاح.