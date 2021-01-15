«الزراعة» تواصل حملاتها على الأسواق والمجازر لضبط اللحوم الفاسدة

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش بالهيئة والمديريات.وكشفت أحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن هذه الحملات أسفرت التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة والدواجن الفاسدة بلغت 2484 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة، وقد بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها 10 محاضر بهذه المخالفات وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة.وأضافت التقارير انه قد قام اطباء ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل.وأوضحت التقاريرالواردة من المديرية أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 3316 رأس من الماشية داخل هذه المجازر، فيما بلغ إجمالى عدد المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة 255،146 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.