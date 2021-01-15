عمرو درويش: الإدارة المحلية من اللجان الهامة بالبرلمان

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فوز اعضاء التنسيقية بين أمناء سر ووكلاء للجان النوعية بمجلس النواب، هي تكليف وثقة من أعضاء المجلس بأن أعضاء التنسيقية يتحلموا أمانة كمثل ذلك، وخاصة أنه أول دورة برلمانية وبداية لدور انعقاد تشريعي الثاني، وبالتالي بأن يكون كمثل هذا العدد من الزملاء النواب هو أمانة ومسؤولية كبيرة وثقة من أعضاء المجلس نحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وأضاف درويش، لـ"الدستور"، أنه لا يوجد شك أن الإدارة المحلية من اللجان الهامة بالمجلس وينظر إليها بأنها المتواصلة مع المحافظات والأجهزة التنفيذية وكل ما يخص المحليات، ولدينا أجندة تشريعية كبيرة منها قانون المحليات قانون الحكم المحلي وانتخابات المحليات، مشيرا إلى أنه اللجنة تتشرف بوجود قامات برلمانية ما بين رئاسة اللجنة ووكلاء، وهو ما يثري العمل داخل اللجنة، بالإضافة إلى أنه سيتم استكمال مسيرة الإدارة المحلية فى الفصل التشريعي الأول.