«الغضبان» يتفقد 11 سيارة إسعاف جديدة تضم غرف عناية مركزة متنقلة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة ١١ سيارة إسعاف جديدة والمقدمة من هيئة الإسعاف المصرية من طراز مرسيدس والأجهزة بأحدث الأجهزة للتعامل مع جميع الحالات.وأكد المحافظ بأن جميع سيارات الإسعاف الجديدة مجهزة بكافة الإمكانيات من أجهزة تنفس صناعي وأجهزة صدمات كهربائية ومونيتورز وأجهزة شفط عبارة عن غرفة عناية مركزة متنقلة بالإضافة إلى جميع الأجهزة الأساسية المتواجدة بسيارة الإسعاف.وأضاف بأنه تم تدريب جميع الأطقم الطبية على كيفية الاستخدام الأمثل لهذة السيارات والتعامل مع جميع الحالاتوأشاد محافظ بورسعيد، بدور مرفق الإسعاف والذي يعمل ليلا ونهارا لخدمة المواطنين، وما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة وأنه بالنيابة عن أهالي المحافظة يقدم الشكر والتقدير لأبطال الإسعاف ورجال الجيش الأبيض وما يقدمونه من ملحمة وطنية رائعة والتضحية بانفسهم والتفاعل السريع مع جميع الحالات.ورافق محافظ بورسعيد خلال تفقده سيارات الإسعاف الجديدة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف.