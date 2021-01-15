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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وضحتها في خطاب.. أسباب رفض صالحة قاصين نشر صورها بمجلة المسرح

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:28 م
صالحة قاصين
صالحة قاصين
نضال ممدوح
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تحت عنوان "ممثلة تتكلم.. رد وبيان السيدة صالحة قاصين تدافع عن نفسها" نشرت مجلة المسرح في عددها الصادر بتاريخ الأثنين 18 أكتوبر 1926، خطابا من الممثلة صالحة قاصين تعاتب فيه إدارة المجلة علي ما نشرته في أحد أعدادها، وملخصه أنها ترفض نشر أي من صورها في المجلة.

وفي دفاعها عن نفسها قالت "قاصين" في خطابها للمجلة: "حضرة المحترم صاحب مجلة المسرح بعد التحية، عندما قرأت العدد 40 من مجلتكم المحبوبة شعرت بدافع شديد للكتابة فتناولت قلمي وكتبت، وأرجوك قبل أن تقرأ كتابي، أن تغض الطرف عن رداءة خطي وركاكة إنشائي (معلهش بلغة صالحة) لأني كما أعتقد ممثلة لا محررة، وقد قلتم إنني غاضبة على المسرح لسبب مجهول، وأنا أنفي ذلك لأني لم ولن أغضب علي المجلة يوما ما لأني ربما من بين أخوتي الممثلات، الوحيدة التي تحبذ مجلتكم وتحبها وتفاخر بها في كل آن وكثيرا ما طرقت أذني كلمات جارحة في حق مجلتكم، فكنت أدافع عنها بكليتي فهي أول مجلة قامت بتلك النهضة الفنية التي نجني ثمارها"

وتابعت "قاصين": تقول أنني لم أتكرم بإهداء صورتي للمجلة٬ ولكن قبل أن أجيبك أسألك: هل تذكر العام الماضي حينما كنت أنا في فرقة جورج أبيض ؟، ذهبت إلي السيدة دولت ورأيت لي صورة مكبرة فطلبتها منها ولكنها اعتذرت لك لأن الصورة "سوفونيرز" مني إليها، وعندما أخبرتني هي بذلك أسرعت وأهديت لك صورة مثلها وها أنا ذا منذ عام اتصفح مجلتكم، ولم أر يوما صورتي علي الغلاف، ولهذا السبب أخاف أن أهديك صوري لئلا يصيبها من الإهمال ما أصاب السابقة".

و أضافت:"علي كل حال لا يسعني إلا أن أشكرك لأنك تهتم وتتحصل علي صوري من حيث لا أدري، فأنت لك مني ألف شكر لأنك كم قدرت حق ممثلة حقيقية وممثل حقيقي، وختاما أرجو لمجلتكم المحبوبة السير في طريق الرقي إلي النهاية٬ فهي العلم الذي تنشر عليه شهرة الجميع والسلام، صالحة قاصين".

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