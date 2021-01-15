إنشاء 3 محطات كهرباء جديدة بشمال سيناء

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن إنشاء 3 محطات كهرباء جديدة منها محطة كهرباء عملاقة داخل المحطة البخارية في العريش؛ لضمان توفير الكهرباء وتغذية مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تطوير منظومة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بشكل عام.وأوضح محافظ شمال سيناء، أن الأعمال الجارية في إنشاء المحطات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل على ترسيخ منظومة التنمية الشاملة في المحافظة.وأكد المحافظ، على سرعة الانتهاء من إنشاء محطة الكهرباء بناء على توجيهات الرئيس، لإضافة طاقة كهربائية جديدة لدعم منظومة الكهرباء بالمحافظة بإقامة محطة ذات قدرات كبيرة لتعتبر بديلًا إضافيا وداعما للطاقة الموجودة، لافتًا إلى أن ذلك يتضمن 3 محاور، هى إنشاء محطة كهرباء بالمحطة البخارية بالعريش، ومحطة أخرى في الشلاق بالشيخ زويد، وخط كهرباء للربط بين المحطتين.وقال إن إجمالي الطاقة المستهلكة خلال عام 2019- 2020 بشمال سيناء بلغ 650 مليون كيلووات جاءت من خلال 12 محطة، هى "القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء".