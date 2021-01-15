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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بمنطقة الوليدية بحي شرق بدءا من قنطرة الخزان وصولا إلى مديرية الصحة.

وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وفقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة أيمن محروس رئيس حي شرق ومساعديه.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة وفقًا للمواصفات الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية مؤكدًا على أهمية المرور الدوري على الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعتها أولًا بأول.

وأضاف إلى اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء والمرور والمحافظة لتنفيذ أعمال رصف الطرق وصيانتها وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في هذه المشروعات والاستفادة من خبرات الهيئة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية.

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