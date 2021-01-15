شحن 3100 طن صودا وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3100 طن صودا كاوية من الميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه سفينة.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.