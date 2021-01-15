انتعاش فنادق الغردقة تزامنًا مع وصول رحلات من أوكرانيا وسويسرا

تشهد فنادق مدينة الغردقة حالة من الانتعاشة تزامنًا مع وصول عدد من الرحلات الجوية من أوكرانيا وسويسرا للمدينة الساحلية، ووصول أعداد من السياحة الداخلية.وأكد سامح جمعه نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق السياحية بمدينة الغردقة لـ"الدستور"، إن الفنادق تطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من عمليات تعقيم لحقائق الزوار وتطهير الغرف واماكن تواجدهم داخل الفنادق بشكل دوري، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة السياحة وغرفة السياحة، مشيرًا إلى أن هناك آمال كبيرة بانتعاش القطاع السياحي مرةً أخرى بعد فترة توقف السياحة عالميًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.من جانبه قال محمد السباعي مدير الامن الاقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن حالة القطاع السياحي بدأت في الحركة تزامنًا مع بدء إجازة منتصف العام لطلاب المدارس، ووصول رحلات سياحه خارجية من دول أوركرانيا وسويسرا وهولندا وغيرها، مشيرًا إلى أن فنادق البحر الأحمر تعتمد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كشرط أساسي في عملية تشغيل واستقبال الزوار.