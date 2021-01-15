وزارة الأوقاف توقع بروتوكولًا مع جامعة أسوان لتدريب 900 إمام

وقعت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان برتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات، والذى يصل عددهم حوالي 900 أمام.وجاء ذلك بحضور وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية محافظ، ولفيف من الأئمة، ووسط إجراءت احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويهدف البروتوكول اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات.