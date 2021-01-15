فتح 3 مساجد بشمال سيناء بعد غلقها بسبب عدم الالتزام بإجراءات كورونا

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن موافقة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على إعادة فتح 3 مساجد، هي "مسجد شراب بشارع البحر غرب العريش، مسجد أحمد رفاعي بحي آل رفاعى، ومسجد عائشة أم المؤمنين بالعريش شرق".وقال مديرية أوقاف شمال سيناء، خلال بيان اليوم الجمعة، إنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 يناير الجاري.ولفتت في بيان لها إلى أنه حضر إلى مقرها عواقل ومشايخ عائلات رواد المساجد المذكورة وتقدموا بإقرارات تفيد بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومعاونة العاملين بالمساجد بالتعقيم المستمر وتطبق تعليمات الوزارة.