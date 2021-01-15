معرض كتب لإصدارات قصور الثقافة بالفيوم

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الفيوم معرض الكتاب لإصدارات الهيئة وذلك بقصر الثقافة، بحضور مدير عام الفرع ومجموعة من الضيوف والأدباء والمفكرين والمبدعين، ويستمر المعرض حتى ٢١ يناير الجاري، تضمن المعرض أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء والأدباء بالفيوم الشاعر مصطفى عبدالباقي، وعبد الكريم عبد الحميد، ومروة عادل وغيرهم، إلى جانب أمسية شعرية بعنوان "الثقافة والأمن القومي" أدارها الأديب محمد جمال الدين وحاضرها الكاتب حزين عمر والأديب منتصر ثابت، وأكدا أن مصر هي القوة الوحيدة والأولى التي استمد منها العالم كلها الثقافة والمعرفة من خلال انتشار ثقافتها حول العالم على مر العصور، وذكر أن هناك ثلاث أضلاع هم الركيزة الأساسية في بناء الدولة، الضلع الأول القوات المسلحة وهو ركيزة حماية وأمن الدولة حتى يتحقق فيها التنمية الشاملة، فبدون أمن لن تتحقق أي من طموحات الأمم، والثاني هو الاقتصاد وهذا الضلع تسعى الدولة في تحقيق أعلى نسب التقدم فيه والضلع الثالث هو القوة الناعمة الذي افتقدناها والتي تتمثل في الفن والأدب.تستمر فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني والحرف لتطوير الحرف المصرية والمقامة بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية والفرع، حيث تضمنت عدد من الورش منها ورشة عجينة الورق للفنانة منى أحمد السيد، قشرة الخشب للفنان مصبح كامل مصبح، فاينسيه على البورسلين للفنانة ولاء فرج، رسم بروتريه للفنانة نورهان يحيى.عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "الانتماء الوطني والهوية الثقافية" لفضيلة الشيخ أحمد حمدى من الأزهر الشريف الذي عرّف الانتماء بأنه قوة الصلة التي تربط بين الفرد والشئ الذي ينتمى له سواء انتماؤه لوطنه أو عائلته، وقال أن الانتماء الوطني هو من أهم أنواع الانتماء عندما يحافط الإنسان على انتمائه لوطنه وأرضه يمكن عندها من تحقيق مفهوم ومعنى الانتماء التى يرتبط بتحقيق مفهوم المواطنة، بينما أعدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان "المشكلات السكانية" ألقاها منصور مبروك تحدث فيها عن الآثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية ومشكلاتها.