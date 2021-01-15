نائب بـ«الشيوخ»: إدراج «حسم» على قوائم الإرهاب تحرك دولي إيجابي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد، أن إدراج الخارجية الأمريكية لحركة "حسم" كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية؛ خطوة إيجابية من الولايات المتحدة تجاه المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب.وأضاف "الجندي"، في تصريحات اليوم الجمعة، أن الاعتراف الدولي بخطورة المنظمات الإرهابية على العالم وأمنه واستقراره؛ بداية الطريق نحو مواجهة صحيحة تجاه هذه الحركات المسلحة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وقف مصادر التمويل هو العنصر الأهم في الحرب الدولية على الجماعات الإرهابية، وهو ما يضعف هذه العناصر الإجرامية ويفقدها القدرة على الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المسالمين.وأشار إلى ضرورة تعميم الأمر على مختلف المنظمات الإرهابية في المنطقة وتضييق الخناق واتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدول التي يثبت دعمها للإرهابيين في أي دولة إذا كان العالم يريد مواجهة حقيقية لهذه الظاهرة.وأوضح أن الإرهاب ظاهرة عالمية تتجاوز تأثيراتها حدود الدول الجغرافية وكما أثبتت الوقائع المختلفة خلال الفترة الماضية لا يوجد دولة في العالم أو نظام بمنأى عن الإرهاب وآثاره المدمرة اقتصاديا واجتماعيًا.