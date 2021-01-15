الإمارات تسجل 3407 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 3407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 246 ألفا و376 إصابة.وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم الجمعة أنه تم تسجيل وفاة 7 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 733 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 3168 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 218 ألفا و988 حالة.