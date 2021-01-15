سلطنة عمان والهند تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة

بحثت سلطنة عمان والهند سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا، والمجالات القنصلية.وأكد الجانبان خلال جلسة المشاورات الاستراتيجية الحادية عشرة في العاصمة الهندية نيودلهي وفقا لوكالة الأنباء العمانية- اليوم الجمعة، أهمية تفعيل وتجديد مذكرات التفاهم الموقعة بين السلطنة والهند.وتطرقت الجلسة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بالسلطنة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وعن الجانب الهندي وكيل وزارة الخارجية سانجي بهتاتشاريا، إلى التعاون في مجال مكافحة كوفيد 19، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا العالمية.