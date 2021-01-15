روسيا تؤكد الاستمرار في دعم بيلاروس لمكافحة كورونا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن بلادها ستواصل تقديم جميع المساعدات الممكنة لبيلاروس الشقيقة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك من خلال تحصين سكان الجمهورية باللقاحات الروسية.وقالت زاخاروفا، في بيان اليوم الجمعة "إنه في الخامس من يناير الجاري، تبرعت روسيا بـ 300 مجموعة من أنظمة الاختبار والكواشف للأبحاث المختبرية إلى بيلاروس دون مقابل، وقد تم إرسال الشحنة الإنسانية إلى مينسك".وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في 29 ديسمبر الماضي عن وصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى بيلاروس.