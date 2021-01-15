المعمل الجنائى: ماس كهربائي سبب حريق شقة وتفحمها في السيدة زينب

كشف تقرير المعمل الجنائي حول معاينة حريق شب في شقة سكنية بالطابق الأرضي الذى تسلمته نيابة السيدة زينب بشارع قدري بدائرة القسم، أن ماسا كهربائيا تسبب في اشتعال حريق بمحتويات الشقة، وتفحمها وإتلاف جميع محتوياتها، دون وقوع خسائر بشرية.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة عليه وإخماده، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.