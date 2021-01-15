بولندا تسجل 7795 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7795 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و422 ألفا و320 حالة.وقالت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا" - إنه تم تسجيل 386 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و844 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و164 ألفا و650 شخصا، وذلك بعدما تعافى 8827 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.