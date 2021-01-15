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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس مياه القناة: بدء انطلاق أكبر حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدء أطلاق أكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء علي مشكلة الطفوحات المستمرة والناتجة عن سوء استخدم شبكات الصرف الصحي، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية.

وأكد اللواء عصمت، أن بداية انطلاق الحملة بمنطقة حي ثاني الإسماعيلية، وتشمل تنفيذ عمليات الملس والتطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية بالأحياء الثلاثة، تحت الإشراف المباشر للمهندس مجدي سعيد رئيس القطاع، مؤكدًا أنه تم الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة صرف حي السلام، والتي تعتبر من النقاط الساخنة، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة.

وأشار رئيس مياه القناة، إلى أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع الغابة بداية من محطة رفع الصرف الصحي شارع العشريني، ومرورًا بشارع هدي شعراوي ومتجه إلى محطة رفع الجاويش، مشيرًا علي أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتي المساء وفي سباق مع الزمن حتى يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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