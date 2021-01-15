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سياسي

«تشريعية النواب» تعقد اجتماعا غدا لنظر قوانين الحكومة

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:11 م
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
مني هيبة
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قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ستعقد اجتماعين غدًا، لاستعراض التقارير التي أعدتها في شأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت من نظرها في الفصل التشريعي الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتي أبدت الحكومة تمسكها بها في الفصل التشريعي وفقًا لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لــ "الدستور"، إن الاجتماع سيناقش عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخرًا، وتشمل قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بتاريخ 20201021.
وتناقش أيضًا قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة في مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020629.

والاتفاق الموقع بين مصر والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الاولى بمبلغ 3 مليون و15 آلاف يورو الموقع بتاريخ 20201021.

كما يتناول الاجتماع بحث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل إفريقيا،
و خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتماني لتمويل مشروع.

كما يتناول اجتماع اللجنة قراررئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة والوكالة الاسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة.

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