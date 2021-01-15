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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعرب عن أملها في إغلاق إدارة بايدن لمعتقل جوانتانامو

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:11 م
معتقل جوانتانامو
معتقل جوانتانامو
ا ش ا
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو في أن تفي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالوعد، الذي قطعته واشنطن على نفسها في وقت سابق، بإغلاق معتقل جوانتانامو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال إحاطة صحفية اليوم الجمعة: "نعرب عن أملنا بأن تفي الإدارة الأمريكية الجديدة بالوعود، وأن تغلق على الفور معتقل جوانتانامو وتتيح لسجنائه الوصول إلى محاكمة عادلة ومستقلة ونزيهة وإجراء التحقيقات اللازمة وتقديم جميع المسؤولين، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون أعلى المناصب الحكومية، إلى المساءلة بسبب السماح والتغاضي والمشاركة في الاعتقال السري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاستجواب المتحيز".

ودعت المسؤولة الروسية الولايات المتحدة إلى إصدار "قانون جوانتانامو" الذي من شأنه أن يجعل من الممكن محاكمة المسؤولين الأمريكيين المتورطين في تعذيب وإساءة معاملة السجناء.

وأضافت:"كيف تنظرون لفكرة أن يقوم المشرعون الأمريكيون بتطوير (قانون جوانتانامو) والبدء بمحاسبة مسؤوليهم؟ ننطلق من الحاجة إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع وقائع الاعتقال الاستثنائي وأسرار الاحتجاز واستخدام التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة للكرامة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه لا يمكن النظر إلى الإجراءات التشريعية وإجراءات إنفاذ القانون، التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، على أنها امتثال كامل من قبل واشنطن لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي فرضت حظرا مطلقا على التعذيب.

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