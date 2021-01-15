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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تطلب فحص عينة من 2.5 طن لحوم فاسدة في القاهرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
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طالبت النيابة العامة بمحافظة القاهرة، انتداب رجال المعمل الكيميائي في القاهرة بفحص عينة من 2.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها بحوزة مدير مسئول عن مخزن تابع لمطعم شهير للوجبات الجاهزة بالقاهرة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة من دون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (2.75 طن "مصنعات لحوم" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغيير في خواصها الطبيعية)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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