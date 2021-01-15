حي البساتين يوقف أعمال بناء مخالف بشارع غرب السكة

أوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور السابع بعد الأرضي بالعقار رقم ٧ شارع الجمال من شارع غرب السكة الحديد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم ٧١٣٩ المعراج السفلي تم مصادرة الونش بالكامل والمعدات وإيداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين ويرافقه إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات بمتابعة سوق التونسي الحضاري الجديد بمنطقة عزبة النصر.