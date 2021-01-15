إزالة 370 حالة إشغالات وغلق 143 محلا مخالفا فى بنى سويف

قامت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف بالتعاون مع شرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تحت إشراف اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف.وقاد الحملة العقيد عمرو عبد العزيز، رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم محمد هاني ضابط قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة والملازم أول حسني مبارك، ضابط شرطة المرافق وتنفيذيي الوحدة.وأسفرت الحملة عن رفع 370 حالة إشغال متنوع عبارة عن تاندة مخالفة، بانر، يافطة، وميزان وشماسي، وتعديات علي الأرصفة، وكراسي وترابيزات، ومخالفات علي جانب الطريق اشغال طريق باعة جائلين، وضبط 46 شيشة، وتم إغلاق 143 محلا من مركز ومدينة بني سويف لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.