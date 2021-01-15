أشرف منصور: عصر التنوير أعطى الأولوية للعقل

يواصل الدكتور أشرف منصور، رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، سلسلة محاضراته في تراث التنوير في الشرق والغرب، بالمحاضرة الثانية من السلسلة، وهي بعنوان "التنوير في أوروبا الحديثة"، والتي تعقد في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل 17 يناير الجاري، بقاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.وفيها يتناول عصر التنوير الأوروبي، الذي بدأ في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر واستمر طوال القرن الثامن عشر، وكان يمثل ظاهرة فكرية نادرة في التاريخ، إذ ساد القارة الأوروبية كلها، وكان عابرا للقوميات والأنظمة السياسية، وإليه يرجع الفضل في تغيير مسار الفكر البشري اللاحق.تابع "منصور" في تصريحات خاصة لــ "الدستور": أعطى عصر التنوير الأولوية للعقل، ووضعه معيارا للحكم على التراث والسياسة والأوضاع الاجتماعية. كان عصر التنوير ثورة فكرية مهدت للثورات السياسية الفرنسية والأمريكية التي كانت ثمرة من ثماره، ووضع النقد مشروعا له، فنقد النظم السياسية والاجتماعية والمؤسسات الدينية القائمة، وأعلى من قيمة الحرية والعدل والمساواة، وآمن بقيمة الإنسان وحقوقه الأصلية، وبإمكان سيطرة الإنسان على مصيره وقدرته على صنع مستقبله بعد انعتاقه من الهيمنة السائدة بكل أنواعها، وظل عصر التنوير الأوروبي مصدرا ومرجعا أصيلا لكل الاتجاهات التحررية التالية.