الكشافة البحرية تُخصص يوم الجمعة لتعقيم المساجد بمطروح (صور)

عقم فريق جمعية الكشافة البحرية بمطروح، مسجد التنعيم بوسط مدينة مرسى مطروح، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة.وأوضح الدكتور علي حلاوة، مسئول لجنة الأزمات والكوارث بجمعية الكشافة البحرية فرع مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن جمعية الكشافة البحرية دورها هو العمل التطوعي لمساعدة المجتمع.وأكدت أسماء حمزة مفوض العلاقات العامة والأعلام لـ"الدستور، أنه تم تعقيم وتطهير جميع أرجاء مسجد التنعيم بوسط مدينة مرسى مطروح لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لتعقيم وتطهير المساجد تباعًا.